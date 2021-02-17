Кети Топурия впервые показала новорожденного сына
Ставшая мамой во второй раз солистка группы «А'Студио» Кети Топурия опубликовала в соцсети фото с дочкой Оливией и новорожденным сыном Адамом.
Кети пишет, что очень переживала, будет ли малышу комфортно, ведь в таком нежном возрасте не просто сделать фотосъемку.
Но молодой маме хотелось запечатлеть на память первые моменты в жизни ее сына.
На снимках мама и дочь с распущенными волосами смотрят на малыша. Лица Адама не видно. Видна только его маленькая ножка, которую сняли и на отдельное фото.
Подписчиков артистки фотосессия очень тронула. Они пожелали счастья звездному семейству.
Напомним, дочку Оливию Кети родила в первом браке с Львом Гейхманом. В 2020 году певица вышла замуж за дипломата Льва Деньгова. А 21 января 2021 артистка родила сына Адама.
Кети не планирует долго оставаться в отпуске по уходу за ребенком — месяца через два она снова хочет начать работать. Певица не сидела в декрете и будучи беременной — она пела и снялась в клипе.
Фото Instagram/keti_one_official404
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