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Шоу-бизнес

«Меня дичайше разбомбило»: российскую певицу расстроило количество подписчиков Инстасамки

2:23 18 февраля 2021
Инстасамка

Российская певица Полина Фаворская прокомментировала деятельность Instagram-блогера Дарьи Зотеевой, известной как Инстасамка. Фаворская опубликовала видео в сториз Instagram.

«Меня просто дичайше разбомбило по поводу Инстасамки. Я не понимаю… 3,8 миллиона человек смотрят на нее, хотят быть похожими на нее. Я не хочу жить в таком мире абсурда ценностей», — сказала Фаворская.

Она также рассказала, как один из ранее близких ей людей подписался на Инстасамку, лайкал и комментировал ее, после чего мнение Фаворской об этом человеке изменилось в худшую сторону.

«По мне, так Моргенштерн делает более интересную музыку, и тексты него более классные. А у Инстасамки — грязь», — добавила певица.

 

Полина Фаворская ранее выступала в группе «Серебро», но затем неожиданно ушла из коллектива, чтобы заняться самопознанием.

Напомним, по поводу хамства Инстасамки резко высказался сын Андрея Макаревича.

Фото из Instagram Инстасамки

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