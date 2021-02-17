«Некоторым не терпелось выразить Валерии соболезнования»: Пригожин наконец узнал, сколько у него друзей

Продюсер Иосиф Пригожин, подхвативший коронавирус во время отдыха в Дубае и очень тяжело перенесший болезнь, узнал, сколько у него друзей и кому он не безразличен.

«Некоторым отдельным людям, знаю, не терпелось скорее выразить соболезнования Валерии, но не дождутся. Столько вещей переосмыслил. Узнал, сколько у меня друзей, тех, кому я не безразличен», — заявил продюсер в интервью «СтарХит».

Отмечается, что сейчас продолжает бороться с последствиями болезни — процесс восстановления по прогнозам медиков займет от нескольких недель до пары месяцев.

Пригожин говорит, что у него остались слабость и кашель: «Не могу подниматься сам на второй этаж, чувствую себя стариком… Компьютерную проводить нельзя, но поражение легких еще остается. У меня щадящий режим: уже выхожу из дома, езжу по некоторым делам. Встречаюсь с очень узким кругом — теми, кто-либо переболел, либо вакцинировался».

Он признался, что самым страшным для него была невозможность дышать самостоятельно. «Просил, мол, заберите у меня ногу, руку, но верните способность дышать. Я не мог пошевелиться, был полностью обездвижен — ни вправо, ни влево, ни в туалет, ни побриться, ни помыться», — вспоминает Пригожин и добавляет, что ему давали по 15 литров кислорода в день, а когда стало чуть лучше, врачи потребовали, чтобы он начал дышать сам. По его словам, к кислородным баллона привыкаешь, а они разрушают легкие — орган становится похожим на «требуху».

Иосифа Пригожина очень удивила реакция в интернете на его болезнь. Он отметил, что вместо того, чтобы проявить сочувствие, некоторые пользователи «не стеснялись в выражениях».

Впервые после болезни продюсер выбрался на улицу лишь неделю назад — он рассказывал, что будет учиться ходить и дышать одновременно.

Напомним, что Напомним, что Иосиф Пригожин — фигурант базы «Миротворца» как пособник российских оккупантов и нарушитель государственной границы Украины. Он вместе своей супругой Валерией поддерживает политику президента Путина в отношении Украины.

Фото Иосифа Пригожина из социальных сетей.



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