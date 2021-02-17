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«Надо привести в порядок психику»: к Алибасову срочно вызвали реабилитолога из Донецка

15:45 17 февраля 2021
Алибасов

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который проходит реабилитацию в больнице Калининграда с поврежденной ногой, нуждается еще и в помощи психотерапевта.

Сын Алибасова Бари Алибасов-младший для этого выписал из Донецка профессионального реабилитолога, которая уже срочно вылетела в Калининград к VIP-пациенту, передает «Стархит».

Сейчас 73-летний Алибасов выглядит не лучшим образом. Он заметно осунулся, его лицо приобрело нездоровый цвет, синяки на руках, которые, по всей видимости, возникли после уколов и капельниц.

Но несмотря на трудности, продюсер старается не терять оптимизма и много шутит. В больнице к Алибасову приставлена охрана. Семья его сына делает все, чтобы вылечить отца. Не только поставить его на ноги, но и привести в порядок психику. Так считает адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин.

Известно о проблемах с памятью шоумена — врачи поставили ему неутешительный диагноз: синдром Корсакова (малообратимые нарушения в памяти).

Напомним, Алибасов повредил ногу, перепутав обычную лестницу с пожарной.

Фото starhit.ru/

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