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Шоу-бизнес

Рианна снялась топлес, обидев индусов

16:41 17 февраля 2021
Рианна

Барбадосская и американская певица Рианна, которая вынуждена была закрыть бренд Fenty, сфотографировалась топлес в одних только сиреневых атласных шортах собственного бренда Savage X Fenty, обвесившись украшениями. Опубликованный в Instagram снимок вызвал восторг у многих фанатов поп-звезды. Однако оказалось, что она ранила чувства последователей индуизма. Их недовольство вызвал кулон с изображением Ганеши — бога мудрости и благополучия. Это одно из самых почитаемых божество индуистского пантеона. Подписчики, в основном из Индии, обвинили 32-летнюю Рианну в неуважении к их религии о культурной апроприации.

«Очень неуважительно носить этот символ таким образом», «Нечего использовать нашу религию ради своей эстетики», «Зачем она надела это, позируя для полуголого фото?», «Рианна, носить на шее индуистское божество — это не мода и не тренд. Речь идет об уважении к индийскому сообществу», — писали пользователи сети.

В октябре 2020 года мусульмане возмутились модным показом Рианны, где была использована композиция французской певицы Куку Хлои под названием Doom. Песня включает в себя ремикс на хадис — предание о словах и действиях пророка Мухаммада и его ближайших соратников.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Снежная королева»: Рианна разделась для рекламы «новогодней» коллекции нижнего белья.

Фото Instagram

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