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Шоу-бизнес

Не Мальдивы и не Оман: Притула рассмешил семейным отдыхом в «Железном Порте»

16:49 17 февраля 2021
Сергей Притула

Сергей Притула, который вскоре должен стать ведущим нового юмористического интеллектуального шоу, рассказал в своем Facebook, как он отдохнул.

Шоумен заявил, что его семья уже больше года не была за границей Украины.

«Наконец, решились на поездку. Поспрашивали у друзей, какие сейчас направления являются популярными. Одни „топили“ за Мальдивы. Другие сказали, что очень интересные впечатления могут быть от Омана! Но мне показалось, что они меня троллят, поэтому, как видите, мы с семьей выбрали Железный Порт!» — написал Сергей Притула.

Железный порт — курортное село в Херсонской области, расположенное на берегу Черного моря.

Ранее сообщалось, что участие Притулы в проекте «Где логика?» привело к скандалу в сети.

Фото из Facebook Сергея Притулы

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