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Шоу-бизнес

«О какой Европе можно говорить?»: дочь Поляковой обиделась на украинцев из-за своей национальности

16:55 17 февраля 2021
Маша Полякова

Старшая дочь известной певицы Оли Поляковой Маша резко ответила хейтерам, которые набросились на нее после интервью в программе «Зірковий шлях».

15-летняя девушка в сторис Instagram-аккаунта выложила видео, в котором недоумевает, как можно лить грязь на человека за его национальность.

«Я просто ору с украинской нации, и то, как они обсирают человека за национальность. О какой Европе наша страна может говорить, когда вы осуждаете человека за национальность, хотя, как известно, чистых украинцев, чистой любой нации не бывает в нашем мире. Так что это очень смешно», — считает Маша.

Отметим, после «звездного» интервью дочери Поляковой в сети появились комментарии по поводу национальности Марии, утверждения, что ей повезло родиться в обеспеченной семье и тому подобное.

Напомним, недавно в скандал попала сама Оля Полякова. Ее необдуманные реплики в шоу «Маска» обидели певицу Тину Кароль. Кроме того, Полякова обозвала певицу Камалию. Хотя некоторые из коллег по цеху считают это своеобразным пиаром.

Фото instagram.com/mashapolyakova/

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