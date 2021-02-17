«Невозможно красивые»: Вера Брежнева умилила фото с «любимыми девочками»
Певица Вера Брежнева показала в соцсети фото своих дочерей — Сони и Сары. На одном фото дочери Брежневой обнимают друг друга. Обе в белых свитерах и черных брюках.
«Первое фото — моя заставка на телефоне. Мои любимые девочки», — написала счастливая мама.
На двух других снимках с дочерьми и сама Брежнева. Все трое в темных пальто и с одинаковыми прическами.
Подписчикам актрисы фото понравились. Они назвали их три сестры и пишут о красоте Брежневой и ее дочерей.
Напомним, Брежнева воспитывает 11-летнюю дочь Сару Киперман. Ее старшая дочь 20-летняя Соня Войченко учится в США.
Недавно Вера получила необычный подарок в свой день рождения. Сюрприз устроил ее муж Константин Меладзе.
Фото Instagram/ververa78
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