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Шоу-бизнес

«Невозможно красивые»: Вера Брежнева умилила фото с «любимыми девочками»

18:17 17 февраля 2021
актриса

Певица Вера Брежнева показала в соцсети фото своих дочерей — Сони и Сары. На одном фото дочери Брежневой обнимают друг друга. Обе в белых свитерах и черных брюках.

«Первое фото — моя заставка на телефоне. Мои любимые девочки», — написала счастливая мама.

На двух других снимках с дочерьми и сама Брежнева. Все трое в темных пальто и с одинаковыми прическами.

Подписчикам актрисы фото понравились. Они назвали их три сестры и пишут о красоте Брежневой и ее дочерей.

Напомним, Брежнева воспитывает 11-летнюю дочь Сару Киперман. Ее старшая дочь 20-летняя Соня Войченко учится в США.

Недавно Вера получила необычный подарок в свой день рождения. Сюрприз устроил ее муж Константин Меладзе.

Фото Instagram/ververa

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