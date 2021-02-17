Звезда «Белого солнца пустыни» госпитализирован в тяжелом состоянии

У 85-летнего актера Кахи Кавсадзе подозревает повторный коронавирус. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «КП».

Актера госпитализировали в клинику в Тбилиси. Директор медицинского учреждения Леван Ратиани отметил, что состояние пациента стабильно тяжелое.



В клинике ждут результаты анализов, не исключается повторное заболевание коронавирусом. В первый раз Кавсадзе перенес COVID-19 осенью 2020 года. Пока актеру поставили диагноз «пневмония». Медицинские протоколы свидетельствуют, что у него должен быть высокий процент антител.

Кахи Кавсадзе снялся во многих фильмах, в числе которых: «Житие Дон Кихота и Санчо», «Любовь с первого взгляда», «Короли и капуста». Наибольшую известность ему принесла роль Черного Абдуллы в картине «Белое солнце пустыни».

Напомним, заразившись коронавирусом, умер известный французский актер и режиссер.

Фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни»



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