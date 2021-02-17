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«Мужу есть за что меня схватить»: жена Остапчука провокационным фото ответила критикам ее «худобы»

20:05 17 февраля 2021
Остапчук с женой

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина резко ответила своим подписчикам, критиковавшим ее за излишнюю худобу.

Молодая женщина опубликовала в соцсети фото в купальнике, на котором она совсем не смотрится худышкой.

Кристина сообщила, что хейтерам не удастся ее обидеть, потому что этот «комплекс» она прошла еще в 14 лет.

«Сейчас я кайфую от своих форм. Кайфую от того, что могу есть все, что хочу. Иногда, да, например из-за COVID-19 я теряю пару кг, или может даже из-за каких-то переживаний и на мне это сильно видно, но в целом это абсолютно не меняет ощущения моего тела и принятия его. Я вам скажу больше: я обожаю свои ножки точеные и острые коленки, которые вытачивают в памяти у мужчин след, уж поверьте мне, я точно знаю», — написала Кристина.

Женщина сообщила, что предпочитает быть стройной, чем упитанной.⠀

«И как видите, мужу меня схватить есть за что!» — так закончила пост Кристина.

Часть подписчиков Кристину поддержали.

Напомним, несколько дней назад Владимир Остапчук с женой Кристиной отправился на Мальдивы. Пара поселилась в прекрасной вилле на берегу океана и радует фанатов яркими фото и видео.

Фото Instagram/kristygor

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