Клопотенко с яйцами на глазах порассуждал о черном юморе
Победитель шоу «МастерШеф» киевский ресторатор Евгений Клопотенко опубликовал в соцсети свои размышления о черном юморе и сопроводил их странным фото.
Евгений пишет, что когда он начал развивать воображение, то стало легче шутить «на все темы мира».
Шутин он «жестко и по-черному». Ресторатор назвал такое состояние свободой мышления.
«Ты учишься снимать рамки и моделировать любые обстоятельства без эмоционального подкрепления. Важно понимать, что шутки — это не прямое отражение реальности, и их не надо воспринимать буквально. Это метафорическое мышление. Черный юмор выстраивает систему креативного анализа ситуации. И потом эта система автоматически начинает применяться в других категориях мыслительного процесса. То есть, если научиться отбрасывать шоры в настроении, то потом будет мыслить творчески в рабочих задачах. Я это делаю, чтобы относиться легче к жизни, и поэтому меня однажды собьет олень», — такие мысли пришли в голову Клопотенко.
В сети назвали фото с яйцами на глазах бомбой, а рассуждения креативными.
Напомним, недавно Евгений Клопотенко рассказал подписчикам о своих сексуальных экспериментах.
Фото Instagram/klopotenko98
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