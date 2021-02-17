Макаревич рассмешил поклонников новым рисунком

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич, увлекшийся в последнее время рисованием, снова порадовал поклонников новой работой.

В этот раз музыкант показал иллюстрацию к пьесе «Отелло».

Рисунок Макаревич назвал «Отелло промахнулся».

Подписчикам музыканта его рисунок понравился и они оставили позитивные комментарии.

Напомним, недавно Макаревич осудил действия российских властей в отношении протестующих против ареста оппозиционера Алексея Навального. По его словам, власть сделала все, чтобы увеличить количество молодых людей, люто ее ненавидящих.

Фото starhit.ru/

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