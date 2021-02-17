27.79 / 28.02 33.40 / 33.81
Киев: -9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Остапчук заинтриговал постом, после которого все бросились его поздравлять

21:07 17 февраля 2021
Остапчук с женой

Телеведущий Владимир Остапчук опубликовал в сети фото с отдыха, назвав это «главной новостью с Мальдив».

На фото в Instagram ведущий целует живот своей супруги Кристины. Женщина смотрит на мужа и улыбается.

После многоточия Владимир добавил: «Спасибо all inclusive за то, что набрали по 3 кг каждый».

На фото в сети отреагировали по-разному. Кто-то написал, что супруги отлично выглядят и не стоит «прибедняться». Большая часть подписчиков стала поздравлять пару, намекая, что такое фото говорит о грядущем прибавлении в семье.

Напомним, о пополнении в семье «холостяка» Никиты Добрынина и Даши Квитковой тоже стало известно на Мальдивах. Будущий отец уже сделал на теле новую татуировку, намекая на пол будущего ребенка.

Фото Instagram /vova_ostapchuk

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник раскрыл правду о жене и семейной жизни

Маша Полякова

«О какой Европе можно говорить?»: дочь Поляковой обиделась на украинцев из-за своей национальности

Екатерина Осадчая

Катя Осадчая стала жертвой мошенников

Иосиф Пригожин

«Некоторым не терпелось выразить Валерии соболезнования»: Пригожин наконец узнал, сколько у него друзей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер