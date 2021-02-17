Остапчук заинтриговал постом, после которого все бросились его поздравлять

Телеведущий Владимир Остапчук опубликовал в сети фото с отдыха, назвав это «главной новостью с Мальдив».

На фото в Instagram ведущий целует живот своей супруги Кристины. Женщина смотрит на мужа и улыбается.

После многоточия Владимир добавил: «Спасибо all inclusive за то, что набрали по 3 кг каждый».

На фото в сети отреагировали по-разному. Кто-то написал, что супруги отлично выглядят и не стоит «прибедняться». Большая часть подписчиков стала поздравлять пару, намекая, что такое фото говорит о грядущем прибавлении в семье.

Напомним, о пополнении в семье «холостяка» Никиты Добрынина и Даши Квитковой тоже стало известно на Мальдивах. Будущий отец уже сделал на теле новую татуировку, намекая на пол будущего ребенка.

Фото Instagram /vova_ostapchuk

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter