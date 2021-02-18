Басков отреагировал на «беременность» жены украинского телеведущего
После того, как ведущий Владимир Остапчук опубликовал свежее фото с Мальдив, намекая на возможные изменения своего статуса, российский певец Николай Басков отреагировал на него очень прозаично.
Басков написал, что отпуск — это всегда легкое желудочное обременение.
Между тем, другие фолловеры украинского телеведущего, увидев трогательную сцену, сразу стали поздравлять пару.
Однако Остапчук с супругой дали понять, что просто так пошутили и «беременность» — это набор веса из-за плотного питания на Мальдивах:
И что «берменны» они оба:
Отметим, Николай Басков является фигурантом базы «Миротворец». Он поддержал политику Путина в отношении Украины. Сознательно нарушал государственную границу при въезде в оккупированный Россией Крым и участвовал в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на полуострове.
Также Николай Басков выступил в Беларуси после президентских выборов в поддержку Александра Лукашенко. За этот концерт ему пришлось долго оправдываться.
Фото Instagram/kristygor
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