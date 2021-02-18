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Шоу-бизнес

Басков отреагировал на «беременность» жены украинского телеведущего

7:34 18 февраля 2021
Басков

После того, как ведущий Владимир Остапчук опубликовал свежее фото с Мальдив, намекая на возможные изменения своего статуса, российский певец Николай Басков отреагировал на него очень прозаично.

Басков написал, что отпуск — это всегда легкое желудочное обременение.

Между тем, другие фолловеры украинского телеведущего, увидев трогательную сцену, сразу стали поздравлять пару.

Однако Остапчук с супругой дали понять, что просто так пошутили и «беременность» — это набор веса из-за плотного питания на Мальдивах:

И что «берменны» они оба:

Отметим, Николай Басков является фигурантом базы «Миротворец». Он поддержал политику Путина в отношении Украины. Сознательно нарушал государственную границу при въезде в оккупированный Россией Крым и участвовал в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на полуострове.

Также Николай Басков выступил в Беларуси после президентских выборов в поддержку Александра Лукашенко. За этот концерт ему пришлось долго оправдываться.

Фото Instagram/kristygor

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