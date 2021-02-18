«Холостяк» Заливако растрогал всех постом о своей 99-летней бабушке

Харьковский бизнесмен Михаил Заливако, главный герой реалити-шоу весны «Холостяк-11», очень тепло поздравил свою бабушку с днем рождения и опубликовал трогательное фото. Женщине исполнилось 99 лет.

«Тебя я могу слушать вечно. 99 лет гордости. Мой Герой!» — написал Михаил.

Подписчики Заливако пожелали бабушке Михаила здоровья, сил. Они пишут, что мужчине повезло и отмечают, как внук трогательно к ней относится.

Михаил Заливако — успешный бизнесмен из Харькова, учредитель логистической компании. Ему 31 год, помимо бизнеса он занимается спортом, любит экстрим.

Напомним, новый сезон шоу «Холостяк» стартует на канале СТБ 5 марта. Его герой Михаил Заливако появится на вечеринке знакомств с котиком. Поклонницы шоу предполагают, что это будет самый горячий сезон.

Фото Instagram/kanyeeebear

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