Публичная перепалка российского актера Станислава Садальского с певицей Марией Максаковой продолжается. После того, как артист жестко прошелся по Максаковой, а певица ему достойно ответила, Садальский снова отметился на ее странице в Instagram.

Под кокетливым фото и постом оперной дивы бывший «Кирпич» сообщил, что его попросили отписаться от Максаковой и об этом он сожалеет. Также актер напомнил певице, что своими скандальными репликами добавил ей подписчиков.

СМИ пишут, что Стас Садальский давний друг Людмилы Максаковой, мамы Марии. Он всячески осуждал переезд Максаковой в Киев и призывал оперную диву помириться с матерью, которая не одобрила решение дочери об эмиграции.

Напомним, Станислав Садальский является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым). Недавно Садальский уязвил Марию Максакову за концерт в России.

Фото eg.ru/

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