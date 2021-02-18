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Шоу-бизнес

Элизабет Херли восхитила фанатов снимком без штанов

8:59 18 февраля 2021
Элизабет Херли

55-летняя британская модель и актриса, которая недавно оказалась в центре внимания английских СМИ и вызвала горячие дискуссии, снявшись топлес, порадовала своих подписчиков в Instagram новым снимком. На нем звезда фильмов «Ослепленный желаниями» и «Остин Пауэрс» позирует в одном лишь свитере, сексуально приспустив его с одного плеча и демонстрируя стройные ноги. Как уточнила звезда, этот уютный свитер она носит уже два года.

Фанаты восхитились этим домашним образом Элизабет. «Красавица», «Абсолютно великолепна», «От этого свитера мне делается горячо», «О Господи, вы просто не стареете?», «Вы — одно из самых серьезных моих увлечений с самого детства» — писали поклонники Лиз.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Элизабет Херли сняла селфи крупным планом, похваставшись удивительно моложавым лицом.


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