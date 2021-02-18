Деми Ловато рассказала, что получила повреждения мозга и перенесла три инсульта после передозировки наркотиков

Американская певица и актриса Деми Ловато откровенно рассказала о последствиях передозировки наркотиков, от которой она едва не умерла в 2018 году. Ее нашли без сознания и еле откачали в больнице. В новом документальном фильме: «Деми Ловато: Танцуя с дьяволом» 28-летняя звезда призналась, что ее здоровье до сих пор остается подорванным.

«У меня осталось повреждение мозга, и я до сих пор ощущаю влияние этого. Я не могу водить машину, потому что у меня испортилось зрение и появились слепые пятна… Мне также долгое время было очень тяжело читать», — рассказала журналистам Деми.

Певица сказала, что перенесла три инсульта и один инфаркт.

При этом Ловато утверждает, что не хотела бы ничего изменить в своем прошлом. «Все это должно было случиться, чтобы я усвоила уроки, которые получила. Это было болезненно, и, оглядываясь назад, иногда мне становится грустно, когда я думаю о боли, которую мне пришлось вынести. Но я ни о чем не жалею. Я так горжусь тем, кем являюсь сегодня», — сказала она.

«За последние пару лет я услышала много историй о своей жизни и о том, что, по мнению людей, произошло. Поэтому хотела бы прояснить ситуацию. Если это может вам помочь. Я надеюсь, что может. В конечном счете, это было моей целью: помочь людям с такими же проблемами», — сказала Деми.

Она также сказала, что у нее, как у кошки, девять жизней. Но сейчас она проживает уже девятую.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Деми Ловато расторгла помолвку с актером Максом Эрихом, походив в невестах всего два месяца.

Фото YouTube

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