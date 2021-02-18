Атакованная за интервью со Стужук Ефросинина получила объяснение

За интервью с блогером Софией Стужук телеведущую Машу Ефросинину продолжают жестко критиковать в сети.

В Instagram появилась новая порция комментариев, в которых Стужук называют одиозным персонажем, льющим слезы на публику.

Одна из фолловеров Ефросининой пишет, что сейчас на ведущую накинутся женщины, столкнувшиеся с бесплодием, о которых Стужук «вытирала ноги».

Скандальная блогерша Стужук оскорбляла и работающих женщин, вынужденных отдавать детей в детский сад, чтобы заработать деньги на жизнь. Хейтила Стужук и тех женщин, кто состоял в абьюзивных отношениях и вынужден был терпеть жестокость от партнеров.

София Стужук по профессии она юрист, окончила Национальный университет имени Шевченко. По специальности София не работала ни дня. Увлеклась спортом, благодаря которому и познакомилась с мужем Дмитрием Стужуком.

Зарабатывает женщина в Instagram. Ее публикации поражают своей откровенностью. Рождение дочери она показала в сети и рассказала, почему ела плаценту.

Смерть 39-летнего мужа от коронавируса стала для нее большим ударом. Сейчас София с детьми живет в своем доме в Киеве, воспитывать детей ей помогают няни.

Фото Instagram/mashaefrosinina

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