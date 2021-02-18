27.74 / 27.97 33.28 / 33.70
Киев: -8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Атакованная за интервью со Стужук Ефросинина получила объяснение

9:37 18 февраля 2021
Ефросинина

За интервью с блогером Софией Стужук телеведущую Машу Ефросинину продолжают жестко критиковать в сети.

В Instagram появилась новая порция комментариев, в которых Стужук называют одиозным персонажем, льющим слезы на публику.

Одна из фолловеров Ефросининой пишет, что сейчас на ведущую накинутся женщины, столкнувшиеся с бесплодием, о которых Стужук «вытирала ноги».

Скандальная блогерша Стужук оскорбляла и работающих женщин, вынужденных отдавать детей в детский сад, чтобы заработать деньги на жизнь. Хейтила Стужук и тех женщин, кто состоял в абьюзивных отношениях и вынужден был терпеть жестокость от партнеров.

София Стужук по профессии она юрист, окончила Национальный университет имени Шевченко. По специальности София не работала ни дня. Увлеклась спортом, благодаря которому и познакомилась с мужем Дмитрием Стужуком.

Зарабатывает женщина в Instagram. Ее публикации поражают своей откровенностью. Рождение дочери она показала в сети и рассказала, почему ела плаценту.

Смерть 39-летнего мужа от коронавируса стала для нее большим ударом. Сейчас София с детьми живет в своем доме в Киеве, воспитывать детей ей помогают няни.

Фото Instagram/mashaefrosinina

206

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник раскрыл правду о жене и семейной жизни

Садальский и Максакова

Максакова опубликовала интимное фото — в комментарии пришел ее «враг» Садальский

Мягков

Было внезапно: появились подробности смерти Мягкова

Маша Полякова

«О какой Европе можно говорить?»: дочь Поляковой обиделась на украинцев из-за своей национальности

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер