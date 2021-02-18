Сын Наташи Королевой с будущей женой устроили «стриптиз» на пилоне

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип со своей невестой Мелиссой устроили танцы на пилоне. Пара показала гимнастические упражнения под ремикс песни «Дельфин и русалка».

«Решили покреативить под офигенный ремикс на песню «Дельфин и русалка», — подписал Архип видео.

В комментариях парня отметилась бабушка. Мама Наташи Королевой восторженно приняла танец. На обвинение одного из подписчиков в том, что Архип идет по стопам отца стриптизера сын Королевой ответил, что ему приятно, когда появляются подобные комментарии.

Танцы на пилоне — это вид спорта, который сочетает танец с гимнастическими упражнениями на пилоне. Он признан видом фитнеса, основанный на аэробных и анаэробных упражнениях.

Сын Королевой Архип увлекается не только танцами на пилоне. Под псевдонимом Архип Грек он успел выпустить клип на песню «Бутылка вина». Парень с командой создал новую версию старого хита «Дельфин и русалка».

Напомним, Наташа Порывай (Королева) и Сергей Глушко являются фигурантами базы «Миротворец». Королевой вменяется сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, а также в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Глушко — сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на легализацию аннексии Крыма Россией.

Фото Instagram/grek_grex

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