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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Бриджертоны» снялась в нижнем белье

10:20 18 февраля 2021
Кадр из сериала «Бриджертоны»

Звезда популярного телесериала Netflix «Бриджертоны» Фиби Дайневор снялась в откровенной фотосессии для французского цифрового журнала L'Officiel. Снимки получились достаточно чувственными. 25-летняя британская актриса, исполнительница роли Дафны Бриджертон, позировала в том числе и в нижнем белье.

В интервью, которое Фиби дала изданию, она рассказала, что в реальной жизни не увлекается модными тенденциями. Она предпочитает покупать одежду хорошего качества, которая может прослужить долго. «Я не слежу за последними писками моды и не хочу каждый год выбрасывать свой гардероб», — сказала актриса.

Ранее Фиби опровергла слухи о том, что у нее «служебный роман» с партнером по сериалу — исполнителем роли герцога Гастингса Реге Пейджем. Как говорит Дайневор, они поддерживают «строго профессиональные отношения». Однако она не исключает, что когда-нибудь найдет свою любовь на съемочной площадке. «Я все время слышу о людях, влюбляющихся в своих коллег. Со мной этого еще не случилось, но я заинтригована», — сказала Фиби.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Это прям так плохо»: Дантес распек сериал «Бриджертоны».

Фото L'Officiel

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