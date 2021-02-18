Многие подписчики Влада Топалова обманулись ярким и эмоциональным текстом, который певец выложил в соцсети.

В его Instagram появился вполне узнаваемый монолог, который некоторые фолловеры Топалова приняли за новый текст его авторства.

А начинается он так: «СПАСИБО! Да, да, да, именно, именно за все нужно сказать спасибо. Слава богу, пообедал, слава богу, поспал, проснулся — спасибо, заснул — благодарю. Слава богу, одетый, на ногах, спасибо, штаны, на голове, большое спасибо, шляпа. И не надо роптать, критиковать, подсмеиваться. Эти облезлые роптуны только портят…»

В комментариях многие подписчики написали, что было приятно почитать текст, а один из фолловеров поинтересовался: «Это что-то новое у тебя?»

Впрочем, были и те, кто «раскусил» певца. Автор монолога — недавно умерший сатирик Михаил Жванецкий.

Недавно певец, вернувшийся с Бали, назвал проведенное там время «важным моментом в жизни». «Пусть сам остров мне и не открыл свои „тайны“ и я не стал питаться одной праной и всякой другой ерундой (никого не осуждаю), но на этом острове мы познали счастье, любовь и гармонию», — писал он в соцсетях.

Напомним, что Влад Топалов является фигурантом базы «Миротворец» за неоднократное незаконное пересечение государственной границы Украины, участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма.

Фото Влада Топалова из соцсетей.

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