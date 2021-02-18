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Шоу-бизнес

«Может, в цирк?» Игорь Крутой посмеялся над «приодевшимся» Киркоровым

11:00 18 февраля 2021
Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров, который в последнее время экспериментирует со сменой своего имиджа, показал в соцсети очередной ролик, где он с короткой стрижкой и седыми волосами.

Артист одет в яркий спортивный костюм, короткие седые волосы тщательно причесаны. При этом бородка и усы Киркорова темного цвета. Певец делает крутые развороты, снимая очки.

Видео прокомментировал композитор Игорь Крутой, предложив Киркорову податься в цирк.

Певец также показал фото, где он одет в ультрамодный спортивный костюм, яркую футболку, кроссовки и супермодные очки. 

"Зима для того и создана в белых тонах, чтобы начинать жизнь с белого листа. Поболтаем в clubhouse?", - написал артист. 

Лук Киркорова по последнему слову моды вызвал восторг других звезд российского шоу-бизнеса.

Напомним, Игорь Крутой и Филипп Киркоров являются фигурантами базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым). Крутому «Миротворец» также вменяет в вину отрицание российской агрессии и популяризацию российского оккупационного режима.

А Киркоров недавно публично встал в защиту президента Путина. На этот его поступок отреагировала бывшая жена Алла Пугачева, отписавшись от Филиппа в соцсетях.

Фото Instagram/fkirkorov

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