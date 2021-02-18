«Уходить нужно вовремя»: на Волочкову с ее «балетом» накинулись зрители

Российская балерина Анастасия Волочкова, недавно отметившая свое 45-летие, поделилась подписчиками видео своего выступления и получила очередную порцию критики.

Волочкова опубликовала в Instagram фрагмент выступления. «Золотая клетка. Просто так», — написала она в комментарии к видео. Балерина находится в крутящейся над сценой клетке и, в частности, демонстрирует свой коронный шпагат, зависая вниз головой.

В комментариях, получивших больше всего «лайков», ее подписчики не особо сдерживали свои негативные эмоции по поводу выступления Волочковой. Упоминали и о безвкусице, и о том, что уходить нужно вовремя…

Недавно Анастасия Волочкова показала запевшую по-французски дочь Ариадну. Балерина рассказала, что 15-летняя девушка будет принимать участие в спектакле с ее участием.

Напомним, что Анастасия Волочкова является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Фото Анастасии Волочковой из социальных сетей.

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