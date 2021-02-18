Спросившей об оставшихся героях «Маски» Насте Каменских дали разгадки

Певица Настя Каменских, ставшая одним из детективов грандиозного шоу «Маска», поинтересовалась у своих подписчиков, как они относятся к проекту и кто скрывается под маской Огненного Дракона, Мольфара, Циклопа и других персонажей?

Фанаты артистки пишут, что Мольфар — это Павел Костицин, Дракон — Арсен Мирзоян, Циклоп- Мишель Андраде.

Напомним, украинский проект «Маска» на телеканале «Украина» состоит из 12 эпизодов. Участники музыкального шоу-детектива — украинские звезды — актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, телеведущие и певцы.

Судьи проекта — Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, певица Оля Полякова, продюсер и певец Андрей Данилко и исполнитель и актер Дзидзьо.

Над созданием образов работали дизайнеры Назар Дидык и Леся Патока. Они создали 22 костюма-маски.

Так, певица Ирина Федишин стала Павой. Танцовщица и хореограф Алена Шоптенко выступила в образе рыжей Лисы и рассказала, что самой большой сложностью для нее оказалась нехватка воздуха.

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