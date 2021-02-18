Разрыдавшийся Панин раскрыл обстоятельства смерти матери

Российский актер Алексей Панин, у которого в начале января от коронавируса умерла мама, рассказал о трагедии.

Актер узнал о болезни близкого человека в Испании, где он сейчас живет. По его словам, Татьяну Власову госпитализировали в обычную больницу, где врачи диагностировали 25% поражения легких. На вопрос Панина: «Это приговор?» медики сказали, что из такого состояния обычно люди выкарабкиваются. Затем Алексей узнал, что маму подключили к аппарату ИВЛ, а на следующий день ему сообщили, что она умерла.

По словам Панина, в медицинском заключении врачи написали, что инфекция сопровождалась побочными болезнями — избыточным весом и диабетом.

Панин рассказал журналистке, что он прилетел в Москву на четвертый день после кончины, так как самолеты из Испании из-за коронавируса летают только раз в неделю. Билет он взял, еще когда его мама была жива. Сын летел, чтобы увидеться с ней и чем-то помочь.

Последний разговор мамы и сына произошел, когда женщина была в реанимации. Алексей предполагает, что она испугалась и просила Панина позвонить знакомому бизнесмену, чтобы тот оказал помощь.

Артист винит себя в том, что в трудную минуту его не было рядом с самым близким человеком. Панин уверен: будь он в Москве, он смог бы что-то изменить. Подсознательно он винит себя в смерти мамы, а разумом понимает, что, наверное, ничего бы сделать не смог.

О своем скандальном имидже Панин говорит с сарказмом. Он утверждает, что это все из желтой прессы. В реальности он актер Алексей Панин, который снялся более чем в 150 фильмах. Для его мамы он всегда был самым великим и лучшим.

Напомним, журналист и издатель Татьяна Власова заразилась коронавирусом и 5 января скончалась. Хоронили ее бывшая жена Панина и близкие люди. Актер тогда еще не успел прилететь из Испании.

Старшая дочь скандального актера Анна, живущая вместе с ним в Испании, уже получила испанское гражданство. Девочка учится в обычной школе. Матерью девушки является фотомодель и актриса Юлия Юдинцева, которая в течение 10 лет воевала с ним за опеку над дочерью. Летом 2017 года Владимирский областной суд постановил, что девочка останется с отцом.

Алексей Панин является фигурантом базы «Миротворец» как провокатор. В «Чистилище» он попал за посягательство на территориальную целостность Украины, сознательное нарушение государственной границы Украины в АР Крым.

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