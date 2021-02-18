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Шоу-бизнес

Андрей Бедняков высмеял ажиотаж вокруг Clubhouse

12:34 18 февраля 2021
iPhone

Украинский актер и телеведущий Андрей Бедняков с иронией прокомментировал ажиотаж вокруг набирающей популярность соцсети Clubhouse. Clubhouse — это социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение.

Clubhouse доступен пока только на iPhone и представляет собой огромный клуб по интересам. В своеобразном доме есть виртуальные «комнаты», в каждую из которых можно зайти, обсудить что-то или присоединиться к уже идущему в «комнате» разговору.

Попадают в эту соцсеть по персональным приглашениям. Регистрируются в ней только под настоящими именами. Общение только голосовое и только в «комнатах». Дискуссии не сохраняются — все происходит в режиме реального времени.

Продюсер Александр Роднянский написал в Instagram, что из любопытства зарегистрировался в Clubhouse. Теперь с большим интересом он «ходит» по разным «комнатам» и слушает любопытные разговоры. 



«В Сlubhouse вы всегда найдете темы для содержательного разговора, в котором, при желании, сможете принять участие. Я сейчас имею в виду не только „битву биониклов“, „выбор лучших покемонов“ или „ваш опыт первой гастроскопии“, но и вполне профессиональные дискуссии, например, кинематографистов. За последние несколько дней я неоднократно присоединялся к слушателям таких обсуждений, пару раз был замечен, узнан и строго „вызван к доске“. Пришлось отдуваться. Вчера, к примеру, дискуссия о состоянии дел в киноиндустрии завершилась в полтретьего ночи», — рассказал Роднянский.

Он отметил, что в этой соцсети заходить можно в англо-, франко- или немецкоязычные «комнаты». Там тоже можно узнать очень много интересного.

Приложение было запущено в марте прошлого года. В мае 2020 проект оценивался в 100 млн долларов, а в январе — уже в 1,4 млрд доллара.

Напомним, предполагаемой дочери Владимира Путина Елизавете Кривоногих вопрос об отце задал журналист Андрей Захаров. Общение проходило в соцсети Clubhouse. Девушка на вопрос не ответила, за нее высказались подруги.

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