Ксения Мишина и Алина Паш развлеклись под скандального Моргенштерна

Бывшая «холостячка» Ксения Машина и финалистка шестого сезона вокального шоу «X-фактор» Алина Паш оказались любительницами творчества российского рэпера Моргенштерна.

Видео с киевской вечеринки в сторис Instagram-аккаунта опубликовала рэперка Паш. Она на танцполе, а Мишина за столиком, двигаются в такт песни Моргенштерна. Самого рэпера в клубе нет. Песни звучат в записи.

Напомним, украинская певица Алина Паш (Alina Pash) неоднократно попадала в скандалы. Она летала в оккупированный Крым через Россию, фотографировалась на Красной площади. Во время официальных праздничных мероприятий в День Независимости Украины в 2019 году Паш исполнила рэп между куплетами гимна Украины, чем вызвала недоумение в сети. Но тогда претензии больше адресовались организаторам такого «креатива».

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