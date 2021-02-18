27.76 / 27.96 33.30 / 33.71
Киев: -8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сын Ротару публично пожаловался на мать

13:42 18 февраля 2021
Ротару с сыном

Сын украинской певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко, который работает со своей звездной мамой, опубликовал в сторис Instagram-аккаунта фото со своего мобильного телефона. Он звонил Софии Михайловне, но абонент был занят.

«Когда звонишь, но ты занята», — написал Руслан.

В телефоне сына мама записана как Соня.

50-летний Руслан — единственный сын Софии Ротару. Его отец Анатолий Евдокименко, муж Ротару, музыкант, руководитель ансамбля «Червона рута» умер в 2002 году.

Ранее Руслан Евдокименко опубликовал пост-напоминание и приложил фотографию молодого отца. Фото, скорее всего, было сделано еще в 70-х годах.

Фото instagram.com/rus_evdokimenko/

285

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Маша Полякова

«О какой Европе можно говорить?»: дочь Поляковой обиделась на украинцев из-за своей национальности

Садальский и Максакова

Максакова опубликовала интимное фото — в комментарии пришел ее «враг» Садальский

Олег Винник

Олег Винник раскрыл правду о жене и семейной жизни

Винник

Язык Олега Винника в интервью Гордону вызвал неоднозначную реакцию поклонников

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер