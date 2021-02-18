Сын Ротару публично пожаловался на мать

Сын украинской певицы Софии Ротару продюсер Руслан Евдокименко, который работает со своей звездной мамой, опубликовал в сторис Instagram-аккаунта фото со своего мобильного телефона. Он звонил Софии Михайловне, но абонент был занят.

«Когда звонишь, но ты занята», — написал Руслан.

В телефоне сына мама записана как Соня.

50-летний Руслан — единственный сын Софии Ротару. Его отец Анатолий Евдокименко, муж Ротару, музыкант, руководитель ансамбля «Червона рута» умер в 2002 году.

Ранее Руслан Евдокименко опубликовал пост-напоминание и приложил фотографию молодого отца. Фото, скорее всего, было сделано еще в 70-х годах.

Фото instagram.com/rus_evdokimenko/

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