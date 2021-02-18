Лиза и Гарри Галкины устроили отцу «минуту славы» — а тот засветил необычный портрет жены

Лиза и Гарри Галкины устроили фееричную встречу отцу, называя Максима Галкина «кумиром» и прося у него автограф.

Небольшое видео юморист выложил в Instagram, попутно «засветив» портрет Аллы Пугачевой в средневековом костюме.

На видео дети во всю увиваются вокруг, просят сделать селфи, а потом уходят по своим делам. В кадр попадает и стоящая в комнате картина. «Минутка славы», — прокомментировал это видео Галкин.

Недавно Максим Галкин повеселил подписчиков неожиданным прогнозом погоды от своего сына Гарри. Смартфон мальчика в середине снежного показывал далеко не зимнюю погоду. Так, согласно прогнозу Гарри, в Калининграде было +30 градусов, а в Омске — чуть прохладнее: всего 28 градусов тепла.

Максим Галкин является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Фото со странички Максима Галкина в социальных сетях.

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