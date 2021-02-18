27.76 / 27.96 33.30 / 33.71
Киев: -8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины устроили отцу «минуту славы» — а тот засветил необычный портрет жены

13:43 18 февраля 2021
Максим Галкин

Лиза и Гарри Галкины устроили фееричную встречу отцу, называя Максима Галкина «кумиром» и прося у него автограф.

Небольшое видео юморист выложил в Instagram, попутно «засветив» портрет Аллы Пугачевой в средневековом костюме.

На видео дети во всю увиваются вокруг, просят сделать селфи, а потом уходят по своим делам. В кадр попадает и стоящая в комнате картина. «Минутка славы», — прокомментировал это видео Галкин.

Недавно Максим Галкин повеселил подписчиков неожиданным прогнозом погоды от своего сына Гарри. Смартфон мальчика в середине снежного показывал далеко не зимнюю погоду. Так, согласно прогнозу Гарри, в Калининграде было +30 градусов, а в Омске — чуть прохладнее: всего 28 градусов тепла.

Максим Галкин является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины (АР Крым).

Фото со странички Максима Галкина в социальных сетях.

181

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Маша Полякова

«О какой Европе можно говорить?»: дочь Поляковой обиделась на украинцев из-за своей национальности

Садальский и Максакова

Максакова опубликовала интимное фото — в комментарии пришел ее «враг» Садальский

Олег Винник

Олег Винник раскрыл правду о жене и семейной жизни

Винник

Язык Олега Винника в интервью Гордону вызвал неоднозначную реакцию поклонников

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер