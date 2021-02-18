Российская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) отказалась от совместной работы с Дарьей Зотеевой, известной под сетевым псевдонимом Инстасамка и попавшей в скандал из-за хамской выходки. Видео со своим заявлением Клава Кока опубликовала в сториз Instagram.

Клава Кока сказала, что Инстасамка предлагала ей совместную работу, но теперь это стало невозможным.

«Я считаю, что твой поступок — низкий, Я считаю, что люди, которых ты оскорбила и оскорбляешь каждый день, в тысячу раз достойнее, чем ты. Надеюсь, что жизнь нас с тобой никогда не сведет», — сказала Кока.

Напомним, что Певица Клава Кока — фигурант базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях террористической организации «ДНР».

Ранее поступок Инстасамки резко раскритиковал сын Андрея Макаревича.

Фото из Instagram Клавы Коки

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