«Разное бывает у меня в машине, но такое…» Потап показал неожиданного «пассажира»

Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко (Потап) показал подписчикам, что возит иногда в своей машине.

По словам певца, у него в машине бывают разные предметы, но такое в первый раз. Оказалось, что на резиновом коврике под сиденьем вместе с Потапом ехала щука.

По возгласу артиста, видно, что пассажир ему нравится.

Перед этим музыкант призывал своих подписчиков не переставать удивляться и радоваться жизни.

«Удивление это сестра радости, это первая дверка для выплеска хороших эмоций», — считает Потап.

Ранее Потап показал, как с Настей и ее мамой проводят зимние дни на свежем воздухе. Молодые резвились на заснеженной горке, катаясь на «таблетке». А мама Насти гуляла с собачкой.

Фото instagram.com/stories/realpotap/

206

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter