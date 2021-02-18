В Мишель Андраде заподозрили двойника Насти Каменских

Украинская певица Мишель Андраде показала в сторис Instagram-аккаунта несколько кадров своей новой работы.

Подписчики 24-летней артистки заподозрили, что из нее делают двойник Насти Каменских. На что Мишель ответила, что у каждого своя дорога.

Напомним, Мишель Андраде родилась в Боливии. Она певица и телеведущая. Недавно вместе Позитивом (Алексеем Завгородним) в рамках популярного тревел-шоу «Орел и Решка» побывала на родине.

Исполнителям приписывают романтические отношения. Мишель Андраде, записала песню с Позитивом, чем снова подогрела слухи о романе с ним.

Фото instagram.com/mishvirmish/

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter