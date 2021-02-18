Многогранный Максим Галкин записал «снежный трек» во дворе своего замка

Российский юморист Максим Галкин записал видео, на котором в качестве «музыкальной подложки» использует хруст снега. Ролики он опубликовал в сториз Instagram.

«Посмотрите на эту погоду — красота! Самое приятное, как снег хрустит. Слушаем…» — говорит Максим Галкин и начинает ритмично похрустывать при ходьбе снегом.

«Трек», — объявляет юморист и под хруст снега напевает песню «Три белых коня» из кинофильма «Чародеи».

Напомним, Максим Галкин внесен в базу сайта «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины — посещение АР Крым.

Ранее сообщалось, что блогер и телеведущая Настя Ивлеева обратилась к Максиму Галкину с предложением устроить съемки в его особняке, но возникла неожиданная проблема.

Фото из Instagram Максима Галкина

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