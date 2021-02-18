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Шоу-бизнес

«Кто этот мальчик, на плечи которого ты села?» Тину Кароль рассмешил смущающийся режиссер

14:36 18 февраля 2021
Тина Кароль

Режиссер клипа Тины Кароль «Скандал» Инди Хатт рассмешил певицу вопросом о «мальчике», которому певица забралась на плечи.

В сториз в Instagram Тина Кароль выложила видео, на котором она заставляет режиссера повторить свой вопрос на камеру, а тот отнекивается. Мол, он так не может. У него получается, когда «все идет, как идет». Но в конце концов он сдается и говорит: «Что за мальчик, на плечах которого ты расселась?»

Напомним, что речь идет об эпизоде, когда Тина Кароль сидит на плечах у ведущего Славы Демина. Певица и ведущий вместе спели несколько строк из песни «Скандал».

А недавно Тину Кароль «спародировал» менеджер певицы Maruv Влад Каримов. «Тина Кароль? Я люблю ее творчество. А куда я пришла? Ла-ла-лала. А куда я пришла? Стерегись», — спел Влад Каримов. Видео с таким же текстом недавно разместила в сториз Тина Кароль.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.


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