«Кто этот мальчик, на плечи которого ты села?» Тину Кароль рассмешил смущающийся режиссер

Режиссер клипа Тины Кароль «Скандал» Инди Хатт рассмешил певицу вопросом о «мальчике», которому певица забралась на плечи.

В сториз в Instagram Тина Кароль выложила видео, на котором она заставляет режиссера повторить свой вопрос на камеру, а тот отнекивается. Мол, он так не может. У него получается, когда «все идет, как идет». Но в конце концов он сдается и говорит: «Что за мальчик, на плечах которого ты расселась?»

Напомним, что речь идет об эпизоде, когда Тина Кароль сидит на плечах у ведущего Славы Демина. Певица и ведущий вместе спели несколько строк из песни «Скандал».

А недавно Тину Кароль «спародировал» менеджер певицы Maruv Влад Каримов. «Тина Кароль? Я люблю ее творчество. А куда я пришла? Ла-ла-лала. А куда я пришла? Стерегись», — спел Влад Каримов. Видео с таким же текстом недавно разместила в сториз Тина Кароль.

Фото Тины Кароль из социальных сетей.





66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter