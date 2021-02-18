Плохо выглядевший на интервью Алексей Панин решил объясниться
Скандально известный российский актер Алексей Панин, который подробно рассказал, почему не успел на похороны своей мамы и кого винит в ее смерти, признал, что употреблял алкоголь.
Так Панин объяснил свой помятый и довольно непривлекательный внешний вид.
По словам артиста, он боится самолетов. Поэтому на борту всегда выпивает, что сразу же отражается на его лице.
Панин прорекламировал интервью с Аленой Блин, назвав ее безупречной, а себя дебилом.
«Конечно, наговорил много лишнего, конечно, не доволен своим внешнем видом, но всему виной моя боязнь самолетов и в следствии того алкоголь. Многое вырезано, но иначе меня бы посадили», — написал артист на своей странице в Instagram.
Напомним, Алексея Панина внесли в базы «Миротворца» за посещение оккупированного Крыма. Артист невъездной на территорию Украины.
Фото Instagram/actor_ap266
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