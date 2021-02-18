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Шоу-бизнес

«Не помню, сколько там тебе сегодня»: Влад Яма оригинально поздравил жену с днем рождения

15:50 18 февраля 2021
Влад Яма и Лилиана Кудлай

Хореограф Влад Яма, «забывший» сколько лет исполнилось его «половинке», поздравил супругу Лилиану с днем рождения.

«Не помню, сколько там Тебе сегодня, но для меня Ты — самая молодая, красивая, нежная, мудрая и Любимая! Ты — мой подарок в этой жизни. Ты талантливо готовишь, шутишь и танцуешь! Улыбайся, радуйся жизни, а мы этому поспособствуем! Любим Тебя бесконечно!» — написал Влад Яма в Instagram и опубликовал фото супруги.

Сложно сказать, на фоне чего снялась Лилиана. Можно предположить, что она лежит на капоте красного авто.

Кстати, недавно Влад и Лилиана, отдыхающие в Майами (США) записали смешное видео ко Дню всех влюбленных. Хореограф организовал любимой романтическое путешествие на «роскошной тачке» — вместительной тележке из супермаркета.

Фото со странички Влада Ямы в социальных сетях.

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