«Не помню, сколько там тебе сегодня»: Влад Яма оригинально поздравил жену с днем рождения

Хореограф Влад Яма, «забывший» сколько лет исполнилось его «половинке», поздравил супругу Лилиану с днем рождения.

«Не помню, сколько там Тебе сегодня, но для меня Ты — самая молодая, красивая, нежная, мудрая и Любимая! Ты — мой подарок в этой жизни. Ты талантливо готовишь, шутишь и танцуешь! Улыбайся, радуйся жизни, а мы этому поспособствуем! Любим Тебя бесконечно!» — написал Влад Яма в Instagram и опубликовал фото супруги.

Сложно сказать, на фоне чего снялась Лилиана. Можно предположить, что она лежит на капоте красного авто.

Кстати, недавно Влад и Лилиана, отдыхающие в Майами (США) записали смешное видео ко Дню всех влюбленных. Хореограф организовал любимой романтическое путешествие на «роскошной тачке» — вместительной тележке из супермаркета.

Фото со странички Влада Ямы в социальных сетях.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter