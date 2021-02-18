«Не бойтесь быть одни»: готовящийся к отцовству Никита Добрынин написал пронзительный пост об одиночестве

Экс-«холостяк» Никита Добрынин, который скоро должен стать папой, написал философский пост о том, как «дождаться своего человека».

«Не бойтесь пока быть одни. Ешьте в одиночестве, ходите на свидания, спите в одиночестве. В процессе вы узнаете о себе еще больше. Вы будете расти, вы поймете, что вас вдохновляет, вы будете создавать свои собственные мечты, укрепляться в своих убеждениях. И когда вы встретите человека, который заставит каждую вашу клеточку танцевать, вы поймете почему все было не напрасно. Ждите своего человека», — пишет Добрынин в Instagram и добавляет, что благодарен Богу за каждый день, проведенный рядом с женой — Дашей Квитковой.

Ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова, которая сейчас на третьем месяце беременности, рассекретили пол ребенка — у них будет мальчик.

Фото со странички Никиты Добрынина в соцсетях.

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