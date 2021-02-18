«Просто хочется обрести дзен»: Подольская решила, как поступит с сыном Преснякова-младшего

Жена Владимира Преснякова певица Наталья Подольская, которая во второй раз стала мамой, собирается вернуться к работе, несмотря на то, что младшему сыну исполнится только четыре месяца. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Я сейчас, конечно, очень много времени провожу дома. Намечается рабочий график уже на конец февраля — начало марта, и он (график) очень желанный, ведь я всю жизнь работаю и очень люблю свою работу… Но как справиться с наплывами паники, как оставить своего новорожденного ребенка на целый день!» — написала Поклонская.

Она отметила, что ее прикроют бабушка и няня.

«Просто хочется обрести дзен и наслаждаться всеми процессами — и рабочими, и материнскими. Я уверена, что любая личность, без гендерного признака, должна быть реализована во всех сферах жизни!» — считает Поклонская.

Напомним, Наталья Подольская, мама двух маленьких сыновей, недавно заболела коронавирусом.

Фото из Instagram Натальи Подольской

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