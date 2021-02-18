Тарас Цымбалюк показал себя прежнего: поклонники под впечатлением

Звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «Черный ворон» Тарас Цымбалюк решил вспомнить, как выглядел четыре года назад. В 2017 году актер ходил без усов и бороды, а стричься предпочитал очень коротко. Именно таким Тараса запомнили зрители сериала «СуперКопы», где актер играл главного героя Степана Баранова.

Поклонники Цымбалюка в восторге и сравнивают молодого Тараса с голливудскими звездами.

Сравнение фотографий показало, насколько сильно старят актера длинные волосы и небритость. Многие посоветовали Тарасу избавляться от бороды: без нее он привлекательнее.

Напомним, Тарас Цымбалюк сейчас участвует в съемках нового сезона сериала «Вскрытие покажет». В одной из сцен с уличной дракой актеру сломали нос. В интервью «ФАКТАМ» Тарас признался, что сериал его увлек, поскольку появилась возможность ради разнообразия сыграть негативного персонажа.

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