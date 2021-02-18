«Я три раза пытался покончить с жизнью»: Эктор Хименес-Браво шокировал откровенным признанием

Судья кулинарного проекта «МастерШеф», ресторатор Эктор Хименес-Браво, уехавший из Украины в Колумбию, шокировал откровенным признанием. Он со слезами на глазах заговорил о гендерном неравенстве и признался, что в свое время из-за давления едва не покончил с собой.

«Я был, как клоун. Почему так много давления? Я три раза пытался покончить с собой… Что делает мужчина, когда плачет? Замыкается в себе. Надо понимать, что все мы разные. Все мы личности. Сильный мужчина — это тот, который показывает свои чувства», — сказал Эктор в интервью в рамках кампании против гендерных стереотипов от СТБ, StarLightMedia и шоу «Холостяк».

В Колумбии Эктор Хименес-Браво впервые за долгое время встретился с мамой. Ведущий рассказал, как проводит отпуск на родине.

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