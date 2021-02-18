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Шоу-бизнес

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

20:39 18 февраля 2021
марув

Певица Maruv (Анна Корсун) продолжает экспериментировать с эротическими образами, но на этот раз, похоже, перестаралась. Некоторые поклонники считают, что Анна перешла ту грань, за которой заканчивается эротика и начинается порнография.

Maruv показала, как одевшись в черный латекс, исполняет горячие танцы для взрослых. «Бомба-ракета, девочка — конфета!» — подписала певица свое видео.

Многие фанаты Maruv остались довольны: их обожаемая Анна все такая же красивая и страстная.

Но были и те, кого эпатажные песни-танцы от Maruv утомили.

Дошло до того, что даже эпатажную Светлану Лободу приводят Анне как образец приличного поведения.

Напомним, ранее команда Maruv спародировала Тину Кароль. А репер Моргенштерн, посетив концерт Maruv в ночном клубе остался в недоумении: что делают «эти тети» на сцене.

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