Жена Остапчука наконец испытала кайф

Телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной девять дней отдыхали на Мальдивах. Кристина призналась, что там испытала настоящий кайф, когда поняла, что осталась без мобильной связи.

«Оказалось, что на Мальдивах мой провайдер не предоставляет услуги, правда об этом я узнала только там. Сначала я думала, что это кошмар. Как это никто ко мне не дозвонится?!! А потом я поняла, что это ведь кайф. Кайф когда телефон молчит. Кайф когда тебе никто не звонит», — признается супруга шоумена.

Кристина Остапчук планирует новое приключение: поехать туда, где нет не только мобильной связи, но еще и интернета.

Напомним, общение в социальных сетях Кристине часто не приносит радости: молодую женщину критикуют то за излишнюю худобу, то напротив, за резкий набор веса. Также фолловеры любят посудачить, не ожидается ли пополнение в семействе Остапчуков.

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