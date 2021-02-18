27.76 / 27.96 33.32 / 33.72
Киев: -12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Жена Остапчука наконец испытала кайф

21:56 18 февраля 2021
кристина остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной девять дней отдыхали на Мальдивах. Кристина призналась, что там испытала настоящий кайф, когда поняла, что осталась без мобильной связи.

«Оказалось, что на Мальдивах мой провайдер не предоставляет услуги, правда об этом я узнала только там. Сначала я думала, что это кошмар. Как это никто ко мне не дозвонится?!! А потом я поняла, что это ведь кайф. Кайф когда телефон молчит. Кайф когда тебе никто не звонит», — признается супруга шоумена.

Кристина Остапчук планирует новое приключение: поехать туда, где нет не только мобильной связи, но еще и интернета.

Напомним, общение в социальных сетях Кристине часто не приносит радости: молодую женщину критикуют то за излишнюю худобу, то напротив, за резкий набор веса. Также фолловеры любят посудачить, не ожидается ли пополнение в семействе Остапчуков.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

Ротару с сыном

Сын Ротару публично пожаловался на мать

Маша Полякова

«О какой Европе можно говорить?»: дочь Поляковой обиделась на украинцев из-за своей национальности

Потап

«Разное бывает у меня в машине, но такое…» Потап показал неожиданного «пассажира»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер