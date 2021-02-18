Осадчая с Горбуновым отпраздновали в сети день рождения сына, но так его и не показали

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов пышно отпраздновали день рождения сына. Ивану исполнилось четыре года. По случаю праздника для малыша было заказано зрелищное шоу мыльных пузырей с музыкой и аниматорами, а родители и гости собрались за праздничным столом.

Среди звездных гостей на празднике были Потап и Настя Каменских. Потапенко является крестным отцом маленького Ивана.

Среди подарков особое место заняли развивающие игрушки и настольные игры.

Четыре года Осадчая и Горбунов строго следуют своим принципам и не показывают лицо сына в соцсетях. Не стали нарушать традицию и на день рождения. По фото и видео с праздника можно сказать лишь, что Иван заметно подрос.

Напомним, 3 февраля Катя Осадчая и Юрий Горбунов отпраздновали льняную свадьбу — четырехлетие семейной жизни.

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