Женщина с волосатой грудью перестала комплексовать и попала на обложку модного журнала

24-летняя художница Эстер Каликсте-Би из канадского города Монреаль с подросткового возраста отличалась особенностью, которая причиняла ей большие страдания. У девушки начали обильно расти волосы на теле — в том числе и на груди. Эстер пыталась с этим бороться. Она постоянно брилась, использовала эпиляцию воском. Иногда она даже задумывалась о самоубийстве. Врачи, к которым обратилась Каликсте-Би, утверждали, что у нее нет никаких отклонений, и что она полностью здорова.

Как пишет издание The Sun, не так давно канадка узнала, что это обусловлено генетикой.

«Все женщины со стороны моего отца волосатые и там это норма. Я происхожу из племени, которое живет в африканском Кот-д'Ивуаре. Во времена моей прабабушки волосы на теле женщин считались очень красивыми», — рассказала девушка.

В конце концов она перестала комплексовать и решила принять себя такой, какая она есть. В 2019 она перестала бриться. Поначалу Эстер очень нервничала, выходя на улицу. Но потом постепенно привыкла.

Полюбив свое тело, она чувствует себя по-настоящему сексуальной. И больше не позволяет обществу навязывать ей свои стандарты красоты.

Каликсте-Би завела аккаунт в Instagram, где у нее есть поклонники. А недавно попала на обложку специального номера журнала Glamour, посвященного «любви к себе».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бородатая женщина-христианка, опасавшаяся навсегда остаться одинокой, вышла замуж за сатаниста.

Фото Instagram/The Sun



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