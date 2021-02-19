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Шоу-бизнес

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

8:27 19 февраля 2021
порывай людмила

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поделилась в соцсетях милым фото из семейного альбома. Снимок был сделан девятнадцать лет назад — 19 февраля 2002 года в московском роддоме. Там Наташа родила сына Архипа.

Счастливые родственники окружили молодую маму и любуются новорожденным. Наташе преподнесли роскошный букет, а бабушке Люде и Сергею Глушко натянули на голову праздничные бумажные колпачки.

Глядя на фото, можно сказать, что мама и дочка за последние 19 лет приложили немало усилий, чтобы выглядеть моложе своих лет. Особенно впечатляющих результатов удалось достичь Людмиле Ивановне. Недавно она публиковала фото с вечеринки по случаю 75-летия, и, похоже, что к вопросам внешности относится весьма серьезно.

Наталья Порывай (Королева) является фигуранткой базы «Миротворец». Туда она внесена за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Также на счету у Королевой соучастие в пропагандистских антиукраинских мероприятиях страны-агрессора и участие в попытках легализации оккупации Крыма. В 2016 году Королевой запретили въезд в Украину.

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