«Раздетая»: Ани Лорак дала обещание

Певица Ани Лорак нашла способ заинтриговать фанатов и пообещала выпустить нечто совершенно особенное. Фаны периодически напоминают певице, что больше года ждут клипа на песню «Раздетая». Звезда пообещала, что запишет это видео.

Диалог состоялся на странице Лорак в Instagram. Каролина намекала, что нынешняя зима точно изменит нашу жизнь.

Напомним, последний клип Лорак «Страдаем и любим» был встречен публикой без восторга. А после выступления Ани на «Песне года» фанатам оказалось интереснее обсуждать странный костюм, а не новое творчество артистки.

Недавно Лорак опубликовала фото из своей спальни и пообещала, что скоро случится то, чего так долго ждали.

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