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Шоу-бизнес

Дан Балан «попал» в «скандал» Тины Кароль

10:05 19 февраля 2021
дан балан тина кароль

Тина Кароль продолжает привлекать внимание к своей новой песне «Скандал». В сториз в Instagram певица опубликовала видеомонтаж с Даном Баланом, который тоже должен стать частью промокампании.

Песня «Скандал» увидела свет после некрасивой истории на шоу «Маска», когда певица Оля Полякова обидела Тину Кароль словами о главной плакальщице страны.

Извинения от Оли и от телеканала Тина признала недостаточными и теперь не упускает возможности отпустить острую шпильку с намеком на Полякову.

Фото danbalan/Instagram

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