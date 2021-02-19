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Шоу-бизнес

Дочь Добкина захотела дуэт с Агутиным

10:18 19 февраля 2021
Алла Добкина

Дочь политика Михаила Добкина Алла, дебютировавшая как певица летом прошлого года, не против спеть дуэтом с российским певцом Леонидом Агутиным.

Об этом Алла Добкина написала в сториз в Instagram, отвечая на вопрос фолловеров о том, хотела бы она с кем-то спеть. «Да», — ответила она, поставив «сердечко» и добавив «Агутин».

Ранее Алла Добкина показала, как она работает на боксерском ринге с тренером. Певица призналась, что занятия этим видом спорта «помогают привести в порядок мысли и тело тоже». Она выложила в сеть два ролика, которые снял ее тренер по боксу.

Напомним, что Леонид Агутин является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в пропагандистских мероприятиях российских оккупационных властей на территории аннексированного Крыма, участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

Фото Аллы Добкиной из социальных сетей.

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