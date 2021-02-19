Мария Максакова опубликовала жутковатое фото с бьюти-операции над собой

Оперная певица Мария Максакова показала, каким процедурам подвергает себя, чтобы оставаться молодой и красивой. Недавно Максакова решилась на фейслифтинг и опубликовала селфи, сделанное непосредственно после процедуры. Снимок из врачебного кабинета получился немного пугающим.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Максакова рассказала, что после переезда в Украину предпочитает выглядеть более натурально и не смущать людей «излишними внешними изысками». Также певица поделилась, почему из всех городов, потенциально готовых принять ее, выбрала именно Киев.

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